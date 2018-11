Cina-Pakistan: firmati 15 accordi bilaterali (4)

- Khan tenterà di ottenere dalla Cina ulteriore sostegno finanziario per far fronte al deficit di bilancio da 10 miliardi di dollari di Islamabad. Negli ultimi quattro anni, il Cpec, componente di primo piano dell’iniziativa cinese della nuova Via della seta, ha aiutato il Pakistan ad alzare il tasso di crescita economica dal 3 al 5,2 per cento, che ha aperto la strada al rilancio delle industrie, colpite dalla crisi energetica. L'agenda e la visione di Imran Khan per riportare l'economia pakistana su un percorso di crescita sostenuta è rilevante per il quadro bilaterale Cpec, che mira a fornire prosperità non solo al popolo pakistano ma all'intera regione. (segue) (Cip)