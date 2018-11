Cina-Pakistan: firmati 15 accordi bilaterali (5)

- Per la Cina, la collaborazione del Pakistan è cruciale anche sul fronte del contrasto al terrorismo di matrice islamica, e per placare il mondo islamico a fronte delle misure di rieducazione e sorveglianza di massa adottate da Pechino nei confronti dei musulmani uiguri. Cina, Pakistan e Afghanistan hanno concordato lo scorso marzo il rafforzamento della cooperazione trilaterale per il contrasto al terrorismo, a seguito di un incontro tra i viceministri degli Esteri dei tre paesi tenutosi lunedì a Pechino. “Le parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo, per il contrasto al Movimento islamico del Turkestan Orientale (composto da combattenti uiguri) e altre forze terroristiche”, recita la nota ministeriale cinese. Durante l’incontro, i tre paesi hanno anche stabilito l’attuazione di una serie di accordi di scambio umanitario e formazione delle risorse umane precedentemente concordati, oltre a discutere l’estensione del Corridoio economico Cina-Pakistan al territorio afgano. I tre viceministri hanno discusso infine i preparativi in vista del secondo incontro tra i ministri degli Esteri dei tre paesi, che si terrà quest’anno in Afghanistan. La prima ministeriale trilaterale si è tenuta lo scorso dicembre. (segue) (Cip)