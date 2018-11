Italia: emittente televisiva tedesca, “scenari apocalittici” per il maltempo

- Il maltempo che imperversa da giorni in Italia ha creato “scenari apocalittici” nel paese, causando più di 30 vittime negli ultimi giorni. È quanto riferisce l'emittente televisiva tedesca “Ard”, evidenziando che “le tempeste hanno devastato villaggi, distrutto foreste, bloccato treni paralizzando l'Italia con conseguenze che potrebbero durare per anni”. Le ultime vittime del maltempo sono due famiglie, travolte dalla piena di un torrente nell'abitazione in cui erano riunite a Casteldaccia presso Palermo. I morti sono stati nove, tra cui due bambini e un adolescente. Per il sindaco di Casteldaccia, Giovanni di Giacinto, la piena non è stata causata “tanto dalle piogge, ma probabilmente dall'acqua caduta negli ultimi giorni che si è raccolta da qualche parte, magari sull'alto corso del torrente, ed è esondata improvvisamente”. Per il procuratore che ha avviato le indagini sul disastro, Ambrogio Cartosio, l'abitazione travolta dalla piena potrebbe essere stata edificata abusivamente, data la sua vicinanza al corso d'acqua. “Stiamo cercando di individuare i responsabili”, ha affermato il magistrato. (segue) (Geb)