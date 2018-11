Italia: emittente televisiva tedesca, “scenari apocalittici” per il maltempo (2)

- Intanto, in Sicilia il maltempo ha causato altre tre vittime in due diversi incidenti: un benzinaio presso Palermo e due persone nei dintorni di Agrigento. Erano nelle rispettive autovetture quando sono stati travolti da un'esondazione. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è giunto in Sicilia per esaminare la situazione nella regione e porgere le proprie condoglianze ai parenti delle vittime di Casteldaccia. “È una tremenda tragedia essere nella propria abitazione e venire travolti improvvisamente dalla piena di un fiume”, ha detto il capo del governo. Nell'ultima settimana, evidenzia “Ard”, il maltempo che sta colpendo l'Italia ha provocato circa 30 vittime “a causa di cadute di alberi, fulmini, frane ed esondazioni”. Diverse località sono senza corrente elettrica, “villaggi sono stati devastati e delle foreste sono crollate”. La Protezione civile ha descritto come “uno scenario apocalittico” la situazione nelle provincia di Belluno, dove si è recato in visita il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Per le zone colpite dalle calamità naturali, il governo ha stanziato “tra 200 e 250 milioni di euro in aiuti di emergenza, impegnandosi per la ricostruzione”. In particolare, il presidente del Consiglio Conte ha annunciato piani per investire nelle infrastrutture e drenare i letti dei fiumi. (Geb)