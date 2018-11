Energia: Russia, Jakuzia può iniziare a produrre proprio carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La repubblica russa della Jakuzia, nella Siberia orientale, visto il rialzo dei prezzi della benzina nelle stazioni di servizio della regione, inizierà la propria produzione di carburante. Lo ha annunciato il governatore della regione, Aisen Nikolaev. "Ho dato istruzioni su aree specifiche per affrontare questo problema e ora stanno iniziando a metterle in atto", ha dichiarato il governatore, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Nikolaev ha ricordato che in Jakuzia non ci sono reti di distribuzione dei carburanti integrate verticalmente. "Lo Stato può risolvere questo problema regolando i prezzi dei fornitori all'ingrosso. All'interno della repubblica, possiamo solo regolare il margine", ha osservato il governatore della regione, secondo il quale da giugno i prezzi all'ingrosso per un litro di benzina sono aumentati di 8-9 rubli, mentre per un litro di gasolio l'aumentato registrato è stato di 12 rubli. Allo stesso tempo, i prezzi al dettaglio di tutti i tipi di carburante elencati nelle stazioni di servizio di Sakhaneftegazsbyt sono aumentati di 4 rubli e 80 copechi. (segue) (Rum)