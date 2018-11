Energia: Russia, Jakuzia può iniziare a produrre proprio carburante (2)

- Di recente, le maggiori compagnie petrolifere della Russia hanno accettato l'ultimatum imposto dal governo, aderendo all'accordo per stabilizzare i prezzi dei carburanti, dopo l'incontro con il vicepremier Dmitrij Kozak, tenutosi il 31 ottobre. Le autorità hanno minacciato l'introduzione di dazi all'esportazione protettivi sui prodotti petroliferi, per tutelare la disponibilità a prezzi accettabili per la popolazione. Il 3 novembre, il vicepremier Dmitrij Kozak, ha espresso la necessità di "ristabilire l'ordine" nel mercato delle stazioni di servizio indipendenti, dove si riscontra spesso la vendita a prezzi elevati di carburanti di scarsa qualità. Ciò avviene soprattutto in Siberia e l'Estremo Oriente. Il vicepremier ha citato separatamente l'esempio della Jakuzia, in cui tutte le stazioni di servizio sono indipendenti. (Rum)