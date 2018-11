Cina-Panama: presidente panamense Varela a Shanghai per esposizione Ciie (2)

- A giugno del 2017 Panama ha rotto le relazioni diplomatiche con Taiwan e – riconoscendo il principio di "una sola Cina" – ha stabilito relazioni diplomatiche con Pechino. Da allora, i due paesi hanno firmato 23 accordi in materia economica, commerciale, di immigrazione, dogana e istruzione. La scelta strategica del paese del Canale, seguita da analoghe decisioni compiute da Repubblica Dominicana ed El Salvador, ha sollevato l'attenzione del governo degli Stati Uniti. Il 7 settembre il dipartimento di Stato Usa ha chiamato a consultazione gli incaricati d'affari dei tre paesi, per studiare una strategia di risposta complessiva a questo nuovo assetto strategico. Il presidente panamense ha ribadito in quell'occasione che stabilire rapporti con la Cina significa garantire benefici al paese e che la chiamata di Washington risponde a un "tema interno" degli Stati Uniti, che il suo paese intende rispettare. Recentemente, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha invitato il governo di Panama a "tenere gli occhi aperti" sui massicci investimenti che la Cina fa nel suo paese, affinché questi non pregiudichino lo sviluppo delle attività locali. (segue) (Mec)