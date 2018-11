Cina-Panama: presidente panamense Varela a Shanghai per esposizione Ciie (3)

- Con Pechino il paese centroamericano è impegnato in un nuovo round di negoziati – il terzo – per la stesura di un Trattato di libero commercio. L'ambizione delle parti, a quasi un anno e mezzo dall'apertura delle relazioni bilaterali, quella di segnare progressi significativi in capitoli come barriere commerciali, procedimenti doganali, semplificazione delle procedure commerciali, nonché sui diritti legati alle proprietà intellettuali e al commercio elettronico. L'apertura ufficiale dei negoziati è stata celebrata il 12 giugno a Pechino, nel primo anniversario dell'apertura dei rapporti diplomatici tra i due paesi, mentre il primo round si è tenuto nella capitale del paese centroamericano dal 9 al 13 luglio. (segue) (Mec)