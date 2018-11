Cina-Panama: presidente panamense Varela a Shanghai per esposizione Ciie (6)

- Centrale nelle sue aspirazioni è il Canale, tramite il quale il paese aspira a diventare centro logistico per la distribuzione di merci dal paese asiatico in America Latina, ed essere un centro regionale per le sue multinazionali. I due paesi stanno conducendo studi di fattibilità per la costruzione di una ferrovia passeggeri cinese e di merci che collegano la capitale di Panama al confine con la Costa Rica. Ad oggi, fa sapere ancora il ministero, la Cina è il secondo utente del Canale per volume di merci e il primo fornitore di prodotti nella Zona Libre de Colon, la zona franca che insiste nell'omonima città. Tra il 2013 e il 2015, prima che le due nazioni aprissero le relazioni diplomatiche, gli investimenti stranieri arrivati dalla Cina hanno raggiunto la quota di 112 milioni di dollari. (segue) (Mec)