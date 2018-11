Cina-Russia: premier Medvedev oggi a Shangai, previsto incontro con presidente Xi

- Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev si trova da oggi in visita ufficiale in Cina, durante la quale è previsto un incontro con il presidente cinese Xi Jinping e la partecipazione all'inaugurazione della prima edizione della China International Import Expo (Ciie). "Dmitrij Medvedev si tratterrà in Cina sino al 7 novembre, giornata in cui sono previsti i colloqui con l’omologo di Pechino Li Keqiang e firmerà una serie di documenti di cooperazione. Si prevede che i due capi di governo discuteranno di commercio bilaterale, cooperazione in settori quali l'energia, investimenti, campo umanitario, nonché dei progetti comuni nel settore dei trasporti, dell'agricoltura e della ricerca scientifica. Medvedev e Li, inoltre, si scambieranno delle opinioni sull'interconnessione tra l'Unione economica eurasiatica, di cui fa parte la Russia, con l’Iniziativa belt and road cinese (Bri). (segue) (Cip)