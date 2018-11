Cina: direttore Fmi Lagarde, lo sviluppo cinese ha mutato l’economia globale

- Lo sviluppo economico della Cina non ha mutato solo gli standard di vita in quel paese, ma l’intera architettura dell’economia globale. Lo ha dichiarato questa mattina il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, dal palco del primo China International Import Expo di Shanghai (Ciie), in corso a Shanghai. “Quarant’anni fa la Cina ha iniziato a edificare il suo ponte verso il mondo aprendo la sua economia e lanciando le riforme che hanno mutato la vita e le prospettive di centinaia di milioni di persone qui, ma anche oltre la Cina”, ha dichiarato Lagarde. “Trasformando sé stessa tramite il commercio e il duro lavoro, e apprendendo dagli altri, la Cina ha aiutato a trasformare sono solo sé stessa, ma l’intera economia globale”. Il direttore dell’Fmi ha dichiarato che la Cina sta lavorando alla propria prosperità tramite il riorientamento della sua economia dalla crescita di investimenti ed esportazioni a quella dei consumi. Il Fondo dell’Fmi ha aggiunto che un ulteriore sviluppo teso ad espandere la cooperazione internazionale e riequilibrare l’economia cinese richiede “una apertura ancora maggiore del mercato domestico cinese e ulteriori riforme tese a sbloccare il pieno potenziale delle imprese private”. (segue) (Cip)