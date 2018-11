Cina: direttore Fmi Lagarde, lo sviluppo cinese ha mutato l’economia globale (3)

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha presenziato questa mattina all’apertura della prima edizione del China International Import Expo di Shanghai (Ciie). Il presidente, che ha tenuto un discorso per l’inaugurazione dell’evento, ha rinnovato l’impegno alla comunità internazionale ad abbassare le barriere tariffarie all’ingresso di merci sul mercato cinese. Xi ha anche promesso di accelerare l’apertura dei settori dell’istruzione, della telecomunicazione e della cultura, proteggere gli interessi delle aziende straniere che operano nel paese e punire con severità i furti della proprietà intelletturale. Come previsto alla vigilia dell’evento, Xi ha voluto fornire un messaggio simbolico, più che annunciare misure politiche concrete. Il presidente cinese ha ribadito il sostegno del suo paese al sistema del libero scambio globale, e l’opposizione di Pechino alle pratiche protezionistiche. Il presidente ha aggiunto che la Cina dovrebbe importare 30mila miliardi di dollari di merci e 10mila miliardi di dollari di servizi nell’arco dei prossimi 15 anni. Lo scorso anno la Cina ha importato merci per 1.840 miliardi di dollari, un aumento del 16 per cento su base annua. (Cip)