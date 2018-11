Iraq: ordigno esplode a Baghdad, 2 civili uccisi e 4 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due civili sono rimasti uccisi la scorsa notte nell'esplosione di un ordigno su una strada nella zona nord di Baghdad, in Iraq. Lo riferiscono fonti della polizia locale ad "Agenzia Nova", aggiungendo che l'attacco ha provocato anche quattro feriti. In particolare, l'esplosione è avvenuta nei pressi di piazza Aden. Nel vicino quartiere di al Shu'ala, nella parte nord-ovest della capitale irachena, un'altra esplosione aveva precedentemente provocato la morte di un civile e il ferimento di altri due. La bomba era stata piazzata in questo caso all'interno di un furgone. Infine, altre tre persone sono rimaste uccise ieri a Sadr City, nella zona orientale di Baghdad. Tale attacco ha provocato anche il ferimento di altre cinque persone. (segue) (Irb)