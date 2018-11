Cina-El Salvador: presidente salvadoregno Ceren partecipa all'Expo Ciie di Shanghai (4)

- La prima China International Import Expo (Ciie) di Shanghai "sarà paragonato alle più grandi esposizioni del mondo", ha dichiarato il vicepremier cinese Hu Chunhua. L'evento farà da piattaforma per l’esibizione di tecnologie avanzate e per l’integrazione delle transazioni commerciali online e offline. Molti capi di Stato e di organizzazioni internazionali (tra le quali l'Organizzazione mondiale del commercio e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo), oltre a più di 2.800 aziende nazionali ed estere hanno confermato la loro presenza. "L'Expo rappresenterà il nuovo ciclo di riforme e di apertura della Cina per un futuro condiviso con il mondo in una nuova era", ha dichiarato il vicepremier. (Mec)