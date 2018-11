Siria: Assad a colloquio con inviato russo Lavrentiev su commissione costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano Bashar al Assad ha ricevuto a Damasco l'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per la Siria, Alexander Lavrentiev, con il quale ha esaminato il processo di formazione della commissione incaricata di redigere una nuova Costituzione per il paese. Lo si apprende da una nota della presidenza siriana. In particolare, i due hanno discusso degli "ostacoli da rimuovere" per arrivare alla nomina di tutti i membri della commissione, considerata dai partner internazionali e dalle Nazioni Unite un passo cruciale per arrivare a una soluzione politica del conflitto. Assad e Lavrentiev, si legge ancora nella nota, "hanno convenuto sulla necessità di proseguire il lavoro congiunto tra Russia e Siria per rimuovere tali ostacoli e procedere alla formazione della commissione costituzionale". (Res)