Iraq: 25 presunti miliziani dello Stato islamico uccisi da coalizione internazionale a nord di Kirkuk

- Almeno 25 presunti militanti dello Stato islamico sono stati uccisi ieri dalle forze aeree della coalizione internazionale a guida statunitense in una serie di raid condotti nella parte nord della provincia di Kirkuk, in Iraq. Lo ha reso noto il comandante della seconda divisione dell'esercito iracheno, generale Maan al Saadi, in una dichiarazione alla stampa. In particolare, i caccia hanno preso di mira due obiettivi in cui si riteneva che i terroristi fossero nascosti e hanno distrutto un tunnel di 500 metri utilizzato dai jihadisti per muoversi nel territorio. Secondo l'ufficiale, lo Stato islamico avrebbe preparato attacchi in tutte le aree della provincia di Kirkuk, in particolare nella zona sud della capoluogo. L'Iraq ha annunciato alla fine del 2017 la vittoria contro lo Stato islamico dopo la completa conquista di Mosul, capitale de facto del gruppo terroristico da cui nel 2014 il leader Abu Bakr al Baghdadi aveva proclamato la costituzione del califfato. In un anno il numero di attacchi è drasticamente diminuito, tuttavia restano ancora attive cellule jihadiste, specialmente nelle aree montuose o desertiche, difficilmente controllabili dalle Forze armate in particolare quelle al confine con la Siria, dove nella provincia di Deir ez Zor, la presenza del gruppo è ancora molto forte. (segue) (Irb)