Tunisia: coordinamento regionale di Nidaa Tounes a Biserta respinte fusione con Upl

- Il coordinamento regionale del partito laico tunisino Nidaa Tounes a Biserta, nel nord del paese, hanno respinto "totalmente" durante una riunione tenuta ieri la fusione decisa dalla dirigenza nazionale con l'Unione patriottica libera (Upl) di Slim Riahi. Lo si apprende da un comunicato diramato dai partecipanti al termine della riunione. Secondo questi ultimi, la decisione presa dalla leadership è "in completa contraddizione con i regolamenti interni del partito", il cui comitato politico "non ha il potere" per decidere una fusione con un altro partito. Inoltre, i delegati di Biserta hanno respinto la sospensione da Nidaa Tounes del premier Youssef Chahed, con quest'ultimo definito "un figlio del partito". "Tutti i tentativi di escluderlo dal partito sono da considerare illegittimi", si legge nella dichiarazione. (segue) (Tut)