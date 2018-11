Tunisia: coordinamento regionale di Nidaa Tounes a Biserta respinte fusione con Upl (2)

- Ancora, secondo gli esponenti di Nidaa Tounes a Biserta, l'unica via per uscire dall'attuale crisi politica è organizzare un processo elettorale trasparente sotto la supervisione delle organizzazioni nazionali. Lo scorso 15 ottobre, l'Upl ha annunciato una fusione con il partito del fronte laico Nidaa Tounes, chiedendo inoltre un rimpasto di governo. La notizia è arrivata mentre il principale partito del fronte laico, Nidaa Tounes, sta attraversando una grave crisi interna che ha provocato dimissioni in massa tra i deputati, molti dei quali confluiti nella neo-costituita Coalizione nazionale. Quest’ultima appoggia apertamente il primo ministro Chahed e può contare su 51 parlamentari su 2017. Il nuovo coordinatore generale di Nidaa Tounes ha detto che la fusione tra il partito laico e l’Unione patriottica libera era stata pianificata tre settimane prima “in grande discrezione” e farà fallire “il colpo di Stato” di cui è autore il premier. Il capo del governo, secondo il politico, ha cercato di “modificare la volontà espressa dal popolo in occasione delle elezioni del 2014”. Un percorso “illegale” che, sostiene Belhaj, Nidaa Tounes potrà ora fermare ricominciando a crescere. L’esponente ha spiegato inoltre che occorrerà ancora definire la struttura del nuovo partito e la divisione del lavoro tra le diverse componenti. (segue) (Tut)