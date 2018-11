Tunisia: coordinamento regionale di Nidaa Tounes a Biserta respinte fusione con Upl (3)

- Grazia alla fusione, Nidaa Tounes adesso dovrebbe inglobare i 16 deputati dell’Upl, passando da 46 a 62 seggi e tornando così ad essere la seconda forza politica in parlamento dietro al partito islamico moderato Ennahda, prima forza politica con 68 seggi. Controverso personaggio politico, Riahi è anche il titolare della squadra di calcio Club Africa. La scorsa estate, il presidente dell’Upl è stato coinvolto e poi scagionato da una serie di transazioni finanziarie considerate sospette. Nidaa Tounes, attraverso un comunicato, ha accolto con favore la decisione dell'Unione patriottica libera per “mettere in atto un progetto politico democratico che soddisfi gli obiettivi nazionali, garantisca l'equilibrio politico e protegga la Tunisia da tutti i pericoli che la attendono”. (Tut)