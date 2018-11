Cina: il presidente Xi promette maggiore apertura economica all’Expo di Shanghai (2)

- Il primo China international import expo (Ciie) verrà ospitato da Shanghai da oggi sino al 10 novembre prossimi. L'evento farà da piattaforma per l’esibizione di tecnologie avanzate e per l’integrazione delle transazioni commerciali online e offline. All’evento presenzieranno capi di Stato e di organizzazioni internazionali (tra le quali l'Organizzazione mondiale del commercio e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo), oltre a più di 2.800 aziende da tutti gli stati membri del G20 e dai 50 paesi e regioni lungo la nuova Via della seta; dei 44 paesi meno sviluppati più di 30 saranno presenti all'evento. (segue) (Cip)