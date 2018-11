Cina: il presidente Xi promette maggiore apertura economica all’Expo di Shanghai (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti si augura che il prossimo incontro con l’omologo cinese Xi Jinping, previsto questo mese, a margine del summit del G20 a Buenos Aires, possa contribuire a riavvicinare i due leader sul piano personale. Trump non intende sfruttare l’incontro per addentrarsi nei dettagli delle ostilità commerciali in atto tra le due maggiori Economie globali, stando a fonti citate dalla stampa Usa nei giorni scorsi. Venerdì i media hanno riferito che i due leader hanno raggiunto un incontro preliminare per incontrarsi il 29 novembre, il giorno prima dell’apertura del summit G20 in Argentina. (segue) (Cip)