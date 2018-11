Difesa: i Marine di Usa e Corea del Sud conducono esercitazioni congiunte su scala ridotta

- Circa 500 marine di Stati Uniti e Corea del Sud hanno intrapreso oggi esercitazioni congiunte su scala ridotta, a pochi giorni dall’incontro in programma a New York tra il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il principale negoziatore della Corea del Nord, Kim Yong-chol. Il Programma di scambio dei Marine di Corea è tra i programmi di addestramento congiunto sospesi da Washington e Seul dopo il summit tra i presidenti Usa e nordcoreano, lo scorso 12 giugno. Le esercitazioni su più vasta scala previste dal programma sono state sospese almeno sino alla fine dell’anno, mentre le forze armate degli Stati Uniti e del Sud hanno proseguito quelle minori. Il ministero della Difesa nazionale sudcoreano ha annunciato oggi che l’esercitazione è in corso nei pressi della città sudcoreana meridionale di Pohang. Il ministro della Difesa sudcoreano, Song Young-moo, ha dichiarato che Washington e Seul assumeranno una decisione in merito alle principali esercitazioni congiunte del 2019 entro la fine di quest’anno. (segue) (Git)