Difesa: i Marine di Usa e Corea del Sud conducono esercitazioni congiunte su scala ridotta (2)

- I capi della Difesa di Stati Uniti e Corea del Sud si sono incontrati a Washington la scorsa settimana. Il segretario della Difesa Jim Mattis e il suo omologo sudcoreano, Jeong Kyeng-doo, hanno discusso anzitutto la rivoluzione nelle relazioni militari bilaterali rappresentata dalla sospensione delle simulazioni di guerra congiunte effettuate per anni dai due paesi. In entrambi i paesi, analisti e politici affermano che il vantaggio operativo garantito da anni di operazioni simulate congiunte rischi di essere vanificato dalle misure di distensione concesse alla Corea del Nord, in cambio dell’impegno alla denuclearizzazione. “Senza le esercitazioni militari congiunte, ci sarà una alleanza, ma sarà molto più debole”, lamenta ad esempio Kim Ki-ho, docente della Kyonggi University ed ex colonnello delle Forze armate sudcoreane, che in passato è stato responsabile della pianificazione operativa presso il Comando delle forze combinate Usa-Corea del Sud. Secondo l’ex ufficiale, citato dalla stampa sucoreana, “la Corea del Nord ha adottato a strategia un tentativo di dissoluzione dell’alleanza”. (segue) (Git)