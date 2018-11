Difesa: i Marine di Usa e Corea del Sud conducono esercitazioni congiunte su scala ridotta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima ancora che l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump sancisse la sospensione delle annuali esercitazioni Vigilant Ace, originariamente in programma per il mese di dicembre, il suo candidato alla guida delle Forze Usa in Corea, generale Robert Abrams, aveva avvertito il Senato che il congelamento delle esercitazioni ha causato una “degradazione della prontezza” al combattimento delle forze congiunte. Durante l’incontro in programma per oggi, Mattis e Jeong discuteranno anche un altro tema sensibile, ovvero la condivisione del comando sulle forze congiunte in tempo di guerra. Per il momento, gli ufficiali di entrambe le Forze armate assicurano che le truppe sono in grado di mantenere la prontezza al combattimento, quantomeno nel breve termine, tramite la conduzione di manovre su scala ridotta. (segue) (Git)