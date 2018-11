Imprese: SoftBank non rinuncia ai piani d’investimento con l’Arabia Saudita (4)

- Le autorità turche sostengono che Khashoggi, opinionista della "Washington Post" e critico del governo saudita, sia stato ucciso da agenti sauditi dopo essere entrato nel consolato di Istanbul il 2 ottobre per una pratica burocratica.Questa dichiarazione da parte dell'Arabia Saudita seguirebbe quanto ha ipotizzato il presidente statunitense, Donald Trump, parlando oggi ai giornalisti alla Casa Bianca dopo la conversazione telefonica avuta con il re saudita Salman bin Abdelaziz al Saud. “Tutto quello che posso fare è riportare quanto mi ha detto il re, il quale mi ha riferito in modo molto deciso di non essere a conoscenza dei fatti legati alla scomparsa (del giornalista saudita)”. Trump ha quindi affermato di aver percepito dalla conversazione con re Salman che dietro il caso Khashoggi vi potrebbero essere “dei killer solitari”. Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, si recherà in Turchia dopo la sua visita in Arabia Saudita dove il capo della diplomazia di Washington è atteso nelle prossime ore per un colloquio con re Salman per discutere proprio in merito alla scomparsa a Istanbul del giornalista saudita Jamal Khashoggi. (Git)