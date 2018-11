Algeria-Italia: al via oggi visita premier Conte ad Algeri (2)

- L’Algeria è uno dei principali partner economici dell’Italia in Nord Africa, in particolare per quanto riguarda le forniture di gas naturale. Secondo quanto riferisce il sito “infomercatiesteri” nel 2017, l'Italia ha confermato la sua posizione di primo partner commerciale dell'Algeria, con importazioni pari a 5,21 miliardi di dollari ed esportazioni pari a 4,63 miliardi di dollari. I beni strumentali industriali si sono confermati nel periodo di riferimento come la principale voce per le esportazioni italiane, malgrado una diminuzione del 29,02 per cento rispetto al 2016, con un ammontare di 1,57 miliardi di dollari. Nel 2017, l’Italia è il primo cliente dell’Algeria con un ammontare totale di 5,55 miliardi di dollari, registrando un aumento del 6,5 per cento rispetto al 2016. Gli idrocarburi continuano a rappresentare la quasi totalità delle esportazioni verso l’Italia con 5,54 miliardi di dollari nel 2017 contro i 5,14 miliardi di dollari del 2016. Da notare il notevole aumento delle esportazioni algerine di prodotti semilavorati che hanno registrato un valore di 86,26 milioni di dollari nel 2017 (+67,88 per cento). L’Italia vanta la presenza stabile nel paese di 180 aziende attive nei settori dell’energia, produzione cemento e grandi opere pubbliche. Le principali imprese sono: Eni, Ansaldo Energia, Saipem, Enel, Buzzi, Astanldi, Todini, Pizzarotti, Cmc Ravenna, Condotte, Rizzani de Eccher, Trevi, Bonatti. (Res)