Giappone: il nuovo sistema di visti dovrebbe portare all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri (4)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha confermato nei giorni scorsi, durante l’apertura di una sessione straordinaria della Dieta, che il governo intende creare un nuovo status di residenza per gli stranieri “pronti all’impiego”. Il governo, ha spiegato il premier, intende far fronte alla grave carenza di forza lavoro ammettendo “personale straniero già dotato di un certo livello di competenza, e dunque pronto all’impiego”. Quello di oggi è il primo intervento di Abe di fronte alla Dieta dopo la sua rielezione alla presidenza del Partito liberaldemocratico per il terzo mandato consecutivo, il mese scorso. Abe ha tentato di placare le preoccupazioni espresse dall’opposizione e da parte dell’opinione pubblica in merito alla repentina apertura del paese all’immigrazione, ribadendo che l’Esecutivo intende istituire una agenzia incaricata di controllare lo status di residenza dei lavoratori stranieri e vigilare sulle aziende che li impiegano. Abe ha anche fatto cenno all’aumento della tassa sui consumi in programma tra un anno: il governo, ha detto il premier, “adotterò tutte le misure possibili per garantire che l’inasprimento fiscale non danneggi l’economia domestica”. (segue) (Git)