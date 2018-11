Giappone: il nuovo sistema di visti dovrebbe portare all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri (5)

- Il governo giapponese sta valutando la concessione della residenza permanente ai lavoratori qualificati stranieri e alle loro famiglie, nel tentativo di far fronte al declino demografico e alla grave carenza di forza lavoro. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita fonti vicine al governo. La proposta andrebbe ad affiancarsi al nuovo permesso di residenza quinquennale che entrerà in vigore ad aprile del prossimo anno; il permesso, che non consentirà il ricongiungimento familiare, è destinato a lavoratori di dieci settori caratterizzati da una grave carenza di manodopera, e vincolato a una serie di test atti a verificare, ad esempio, la conoscenza intermedia della lingua giapponese. Il diritto di residenza permanente, invece, potrebbe essere concesso ai soli lavoratori stranieri altamente qualificati. (segue) (Git)