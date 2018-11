Giappone: il nuovo sistema di visti dovrebbe portare all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri (8)

- Dopo l’annuncio del progetto, però, rappresentanti del settore manifatturiero si sono rivolti ai ministri economici del governo sottolineando i deficit occupazionali del loro settore. Il governo, riferisce il quotidiano “Nikkei”, ha concesso l’estensione dei permessi quinquennali oltre i cinque settori originari, a condizione che i beneficiari abbiano superato dai tre ai cinque anni di formazione professionale con valutazioni elevate e possano divenire dunque un asset immediato per le aziende che andranno ad occuparli. I nuovi permessi di lavoro dovrebbero essere estesi alla lavorazione dei prodotti alimentari, alla fusione e allo stampo di componenti metallici; altri settori non manifatturieri – in particolare la pesca – potrebbero essere inclusi a loro volta nel programma. (segue) (Git)