Giappone: il nuovo sistema di visti dovrebbe portare all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione giapponese ha segnato un calo per il settimo anno consecutivo nel 2017, e la contrazione è stata la più significativa dall’inizio della serie storica, pur se parzialmente compensato da un aumento dei residenti stranieri. Lo scorso anno la popolazione giapponese è calata di 372mila unità a 124,64 milioni di persone, stando ai dati pubblicati dal ministero dell’Interno. Il numero dei cittadini stranieri, invece, è aumentato di 145mila unità a 2,05 milioni, un aumento dovuto soprattutto alla pressante domanda di lavoratori stranieri causata dalla contrazione della forza lavoro. Dato il basso tasso di natalità del paese- nel 2016 il numero delle nuove nascite è calato sotto la soglia del milione per la prima volta dal 1899 – la rapidità del declino demografico è destinata ad accelerare negli anni a venire. E così, nonostante l’immigrazione resti vastamente impopolare in Giappone, il governo di sta attivando per aumentare la partecipazione degli stranieri alla forza lavoro. (Git)