Imprese: la guerra commerciale grava sugli utili delle aziende cinesi e giapponesi

- Metà delle aziende giapponesi hanno mandato gli obiettivi di utile per il periodo aprile-settembre di quest’anno, a causa delle ricadute delle ostilità commerciali in atto tra Stati uniti e Cina. “Le spedizioni in Cina hanno subito un rallentamento. Gli ordini recenti sono inferiori del 30 per cento a quelli dello scorso anno”, ha commentato ad esempio Yoshimaro Hanaki, presidente del produttore di macchinari giapponese Okuma. Il semestre concluso a settembre si è concluso con un aumento degli utili netti del 30 per cento per Okuma, a 7,9 miliardi di yen (70 milioni di dollari); il dato p inferiore di mezzo miliardo di yen alle previsioni dell’azienda. Tra luglio e settembre l’utile netto combinato delle aziende giapponesi che hanno pubblicato i loro risultati venerdì scorso è aumentato soltanto dello 0,5 per cento, dopo sette trimestri consecutivi di aumenti a due cifre. (segue) (Git)