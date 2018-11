Imprese: la guerra commerciale grava sugli utili delle aziende cinesi e giapponesi (2)

- “Il declino della spesa in conto capitale cinese è giunto rima del previsto”, ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” Kazuhiro Takahashi, di Daiwa Securities. L’utile netto di Nitto Denko, che produce materiale per smartphone, sarebbe calato del 26 per cento a 35,1 miliardi di yen nella prima metà dell’anno fiscale. Gli effetti della guerra commerciale iniziano a pesare anche sull’industria dell’auto: sei delle otto aziende del gruppo Toyota Motor, ad esempio, hanno annunciato un calo degli utili. Il rallentamento della crescita delle aziende ha interessato anche la Cina: l’utile netto di circa 7.500 aziende cinesi quotate è aumentato soltanto del 7 per cento su base annua tra luglio e settembre scorsi, contro l’aumento del 23 per cento registrato nel trimestre precedente. A soffrire sono diversi settori, dai trasporti navali sino alla manifattura e alle compagnie aeree, che scontano al debolezza dello yuan. (segue) (Git)