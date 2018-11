Imprese: la guerra commerciale grava sugli utili delle aziende cinesi e giapponesi (4)

- Il conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina ha innescato un esodo di aziende della manifattura asiatica – cinesi incluse – dalla Cina verso il Sud-est Asiatico e il Messico, per evitare i dazi imposti da Washington. Nidec, il produttore di motori giapponese con sede a Kyoto, ha annunciato ieri che trasferirà parte della propria produzione attualmente localizzata in Cina, una decisione già adottata da aziende come Panasonic. Nidec sposterà la produzione di motori per servo-sterzi e componenti per il condizionamento domestico dell’aria nel Messico, investendo circa 20 miliardi di yen (178 milioni di dollari) per raddoppiare la propria capacità produttiva in quel paese entro il prossimo marzo. I prodotti oggetto della decisione sono soggetti alle tariffe del 25 per cento imposte dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump alle importazioni cinesi. (segue) (Git)