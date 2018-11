Imprese: la guerra commerciale grava sugli utili delle aziende cinesi e giapponesi (5)

- La componentistica per auto di fabbricazione cinese trova vasto impiego nell’automotive statunitense, e Nidec ritiene che trasferire la relativa produzione in Messico possa porla in una posizione di vantaggio rispetto alle aziende concorrenti che rimarranno in Cina: specie dopo l’accordo raggiunto da Messico, Usa e Canada per il rinnovo dell’accordo di libero scambio Nafta. Hanno formulato un calcolo analogo anche aziende cinesi come Tcl, gruppo produttore di componenti elettroniche con sede nella provincia cinese di Guangdong, che aumenterà la propria produzione di pannelli a cristalli liquidi in Messico, riducendo il volume di quelli esportati dalla Cina. Tcl ha acquistato nel 2014 un impianto in Messico da Sanyo Electric, controllata di Panasonic. GoerTec, azienda di Shandong che assembla gli AirPod di Apple, trasferirà invece parte della propria produzione nel Vietnam. (segue) (Git)