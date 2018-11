Imprese: la guerra commerciale grava sugli utili delle aziende cinesi e giapponesi (8)

- La Cina e altri paesi asiatici vedranno rallentare la crescita delle loro economia per effetto delle perturbazioni del commercio globale, teatro del conflitto tra Stati Uniti e Cina. E’ la previsione formulata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’ultima edizione del “World Economic Outlook”. Il Fondo prevede che “i disturbi causati dalla escalation delle restrizioni commerciali potrebbero essere particolarmente rilevanti negli Stati Uniti in Cina, con perdite in termini di prodotto interno lordo di oltre lo 0,9 per cento negli Usa e di oltre l’1,6 per cento in Cina nel 2019”. Il Fmi ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per Cina e India rispetto al precedente rapporto, pubblicato nel mese di agosto. (segue) (Git)