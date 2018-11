Imprese: il produttore di chip cinese Fujian Jinhua nega di aver sottratto segreti aziendali a una concorrente Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda di Stato cinese produttrice di chip Fujian Jinhua Integrated Circuit Co ha respinto le accuse mosse a suo carico dal dipartimento di Giustizia Usa, che le imputa il furto di segreti aziendali dal valore multimiliardario ai danni della concorrente statunitense micron. In una riedizione di quanto accaduto nei mesi scorsi all’azienda cinese Zte Corp, le autorità statunitensi hanno imposto restrizioni alle esportazioni alle aziende che lavorano con Fujian, citando preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Una nota pubblicata dall’azienda cinese sul proprio sito web, sabato scorso, afferma che “Jinhua persegue l’autosufficienza nella ricerca e nello sviluppo”. Stando alla nota, “non c’è stato alcun furto di tecnologie ai danni di altre aziende. Fujian Jinhua ha anche rivolto un attacco diretto alla compagnia statunitense Micron, che secondo la nota “ha tentato diverse tattiche per arrestare o sabotare lo sviluppo di Jinhua, che considera una minaccia”. (segue) (Cip)