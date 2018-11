Imprese: il produttore di chip cinese Fujian Jinhua nega di aver sottratto segreti aziendali a una concorrente Usa (4)

- "Per la terza volta dal settembre scorso, la divisione di sicurezza nazionale ha denunciato funzionari dell'intelligence cinese di aver rubato proprietà intellettuale statunitense", ha detto John Demers , assistente procuratore generale per la sicurezza nazionale. "Questo è solo l'inizio: insieme ai nostri partner federali raddoppieremo i nostri sforzi per salvaguardare l'ingegno e gli investimenti statunitensi". L'amministrazione Trump da tempo critica pubblicamente “i furti tecnologici subiti” da parte della Cina, che include il settore militare, economico e informatico. Il mese scorso il dipartimento di Stato aveva annunciato che un funzionario dell'intelligence cinese, Yanjun Xu, arrestato in Belgio, era stato estradato negli Stati Uniti. (segue) (Cip)