Maltempo: Tripodi-Corrotti (Lega), Terracina tornerà più forte di prima

- "Oggi a Terracina, insieme al nostro ministro degli Interni Matteo Salvini e alle autorità locali, abbiamo verificato gli ingenti danni causati dalla tromba d'aria che lunedì scorso si è abbattuta sulla città portando morte e danni incalcolabili sul territorio. Il governo si è subito impegnato nei confronti delle popolazioni colpite dal maltempo, sospendendo le tasse e stanziando 250 milioni di euro nel prossimo Consiglio dei Ministri, per consentire così in modo concreto a famiglie e imprese di tornare il prima possibile alla ripresa delle normali attività.” Così in una nota il Angelo Tripodi, capogruppo Lega Regione Lazio e Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)