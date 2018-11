Business news: Bolivia, consorzio svizzero-tedesco apre base operativa per "treno bioceanico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio svizzero-tedesco interessato alla costruzione del "treno bioceanico", l'infrastruttura orizzontale che dovrebbe attraversare il Sud America, hanno deciso di aprire una base operativa in Bolivia, mossa cui la stampa locale attribuisce importanza in vista di un reale progresso dei lavori. I tecnici erano arrivati in Bolivia nel fine settimana proprio per iniziare una verifica sul campo delle zone su cui dovrebbe sorgere il progetto, procedendo alla revisione degli studi di fattibilità per adottare consigli e provvedimenti in vista della realizzazione. "Parte dei risultati di questa prima ispezione è la decisione di aprire una base operativa in Bolivia", ha spiegato il coordinatore generale del "Ferrocarril Bioceancio, Ariel Torrico, citato dal quotidiano "La Razon". L'intero progetto è divenuto prioritario per La Paz soprattutto dopo che la Bolivia ha perso la causa internazionale contro il Cile per un accesso sovrano all'oceano Pacifico. (Brb)