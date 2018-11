Usa-Corea del Nord: il segretario di Stato Pompeo incontrerà Kim Yong-chol a New York (3)

- Gli Stati Uniti assumeranno una decisione in merito all’ispezione del sito per i test nucleari nordcoreano di Punggyeri, demolito lo scorso maggio, e alla firma di una dichiarazione sulla fine delle ostilità con il Nord nel corso dei negoziati in corso tra i funzionari dei due paesi. Lo ha dichiarato un funzionario del governo sudcoreano. Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ribadito durante il suo ultimo incontro con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, l’intenzione di ammettere ispezioni esterne al sito di Puggye-ri, per confermarne lo “smantellamento irreversibile”. Il Nord chiede anche da mesi che gli Stati Uniti agevolino il processo di denuclearizzazione e distensione diplomatica proclamando formalmente la fine della Guerra di Corea (1950-1953). (segue) (Was)