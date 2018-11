Usa-Corea del Nord: il segretario di Stato Pompeo incontrerà Kim Yong-chol a New York (6)

- La Corea del Nord starebbe preparando il sito per i test nucleari di Punggye-ri, smantellato nei mesi scorsi, in vista dell’arrivo degli ispettori internazionali. Lo hanno riferito fonti dell’intelligence sudcoreana citate dal parlamentare sudcoreano Kim Min-ki. “Abbiamo individuato segnali di preparativi e attività di intelligence da parte della Corea del Nord in vista della possibile visita da parte di esperti esterni”, ha riferito all’agenzia una fonte del Servizio di intelligence nazionale sudcoreano. La Corea del Nord ha smantellato Punggye-ri lo scorso maggio, alla presenza di un gruppo di giornalisti internazionali. Ad oggi, però, nessun esperto internazionale ha verificato che il sito sia effettivamente inservibile, come affermato dal Nord. Durante il summit del mese scorso tra i presidenti delle due Coree, Pyongyang si è impegnata a smantellare “permanentemente i principali siti dei suoi programmi balistico e nucleare, incluso il complesso nucleare di Yongbyon, a patto però che gli usa adottino “azioni commisurate” per la distensione delle relazioni bilaterali. (Was)