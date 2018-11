Filippine: a ottobre balzo dell’indice pmi

- Il settore manifatturiero delle Filippine ha goduto di un significativo aumento di output e ordinativi nel mese di ottobre, soprattutto per merito dell’aumento della domanda interna. L’indice Nikkei dei direttori agli acquisti (pmi) del manifatturiero filippino si è attestato a 54 punti ad ottobre, contro i 52 del mese di settembre, ad indicare una fase di espansione ancor più sostenuta. Gli ordinativi sono aumentati al ritmo più accelerato da cinque mesi a questa parte, più che compensando la contrazione degli ordinativi legati all’export. David Owens, economista di Ihs Markit – la società che cura il sondaggio mensile – afferma che la prospettiva per l’anno a venire resta “ottimistica”, anche se “le attività produttive (delle Filippine) continuano a scontare l’onere del costo elevato delle materie prime”, per effetto del deprezzamento del peso e di alcune politiche governative. (segue) (Fim)