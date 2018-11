Filippine: a ottobre balzo dell’indice pmi (3)

- Durante la prima fase della sua presidenza, Duterte ha nominato membri del Partito comunista in posizioni chiave – incluso il dipartimento del Lavoro – nel tentativo di porre fine alla pluridecennale guerriglia maoista. Nel frattempo, gruppi radicali che si identificano con la Sinistra politica hanno alimentato l’attivismo sindacale. Scioperi e manifestazioni violente, oltre alla prospettiva di un irrigidimento del mercato del lavoro, hanno spinto però alcune aziende a lasciare il paese: è il caso ad esempio della messicana Coca-Cola Femsa, che dopo la reazione violenta al licenziamento di alcuni dipendenti ha deciso di chiudere le attività nelle Filippine lo scorso agosto. All’inizio di questo mese, tre importanti associazioni di rappresentanza delle aziende – l’Ecop, la Camera del commercio e dell’industria filippina e la Confederazione degli esportatori delle Filippine – hanno unito le forze per opporsi a un disegno di legge del governo che a loro dire si tradurrebbe in un bando di fatto all’impiego di collaboratori esterni a contratto. (segue) (Fim)