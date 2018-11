Filippine: a ottobre balzo dell’indice pmi (4)

- La dottrina economica del presidente filippino desta crescente perplessità tra diversi analisti, che accusano Duterte di aver adottato un approccio nostalgico, dalle conseguenze potenzialmente nefaste sulla stabilità economica e sulle prospettive di crescita a medio termine. Dall’inizio dell’anno, il peso filippino ha perso l’8,4 per cento sul dollaro. Si tratta di una parabola che accomuna la valuta filippina a quelle di diverse altre economie emergenti, come le rupie di India e Indonesia. A cambiare, invece, è il punto di partenza. L’ex presidente Benigno Aquino, predecessore di Duterte, aveva lasciato in eredità a quest’ultimo, nel 2016, un’economia in ripresa, e il mandato di proseguire il rinascimento socio-politico del paese. Secondo il quotidiano “Nikkei”, però, la grandiosa visione di sviluppo infrastrutturale di Duterte ha trascurato il processo di rafforzamento del capitale umano e della produttività, oltre a ignorare quesiti relativi alla sostenibilità finanziaria. (segue) (Fim)