Filippine: a ottobre balzo dell’indice pmi (5)

- Come a Davao, città che ha amministrato prima di divenire presidente, Duterte ha accelerato i progetti infrastrutturali tramite un drastico intervento di sburocratizzazione e di scavalcamento dei processi di supervisione e controllo, col rischio però di aumentare la corruzione e il debito pubblico. Il calo del peso contribuisce ad alimentare l’inflazione, e la fiducia dei consumatori è in calo per la prima volta da oltre due anni: un dato preoccupante, per un paese in cui i consumi privati contribuiscono al 70 per cento del prodotto interno lordo. La Banca centrale ha aumentato i tassi di interesse di 100 punti base da maggio, e ulteriori aumenti appaiono probabili. Nel frattempo, i media riferiscono di lunghe file per l’acquisto di riso sussidiato dal governo, di famiglie che saltano pasti e di crescente nervosismo nei confronti del governo. Per far fronte a queste storture, l’esecutivo pare intenzionato a ricorrere anche a mezzi contabili. (segue) (Fim)