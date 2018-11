Filippine: a ottobre balzo dell’indice pmi (7)

- Gli investitori internazionali sono particolarmente preoccupati per la seconda parte della Riforma fiscale per l’accelerazione e l’inclusione: il programma, noto come “Train”, è stato lanciato dal governo di Duterte per finanziare gli ambiziosi piani infrastrutturali da 160 miliardi di dollari di Manila. La prima parte del piano, varato lo scorso dicembre, riduce la tassa sui redditi delle persone fisiche, ma aumenta le accise su prodotti come carbone e carburanti. Il governo punta ora a varare la seconda parte del programma, che ridurrebbe gradualmente la tassazione sulle imprese dal 30 al 25 per cento, ma taglierebbe anche drasticamente gli incentivi attualmente concessi alle grandi imprese tramite la Philippine Economic Zone Authority (Peza). Nei mesi scorsi si è espressa contro la riforma il direttore generale del Peza, Charito Plaza, che ha invitato Duterte a “non uccidere la gallina dalle uova d’oro, vale a dire le nostre imprese e gli investitori”. (segue) (Fim)