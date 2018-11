Filippine: a ottobre balzo dell’indice pmi (8)

- Questa concatenazione di dinamiche economiche rischia di frenare la crescita delle Filippine in un frangente pericoloso, segnato dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina e da un clima di crescente incertezza globale. Gli investitori hanno già additato le Filippine come un “anello debole” della catena delle forniture asiatica. Per il momento, comunque, le prospettive di crescita restano positive: secondo una recente previsione formulata da First Metro Investment Corp (Fmic) e dalla University of Asiaand the Pacific (Ua&P), l’economia delle filippine crescerà quest’anno tra il 7 e il 7,5 per cento, nella fascia più bassa dell’obiettivo fissato dal governo. La spesa in infrastrutture e la domanda domestica si confermeranno i principali motori della crescita economica. Il governo filippino ha fissato per quest’anno un obiettivo di crescita economica compreso tra il 7 e l’8 per cento del prodotto interno lordo. Il presidente di Fmic, Robonni Francis Arjonillo, ha sottolineato che la domanda interna delle Filippine resta forte, con un tasso di crescita dell’8,3 per cento, mentre gli investimenti hanno esibito una crescita a due cifre in 15 degli ultimi 24 trimestri. (Fim)