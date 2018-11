Bulgaria: compagnia industria mineraria Aurubis investirà 130 milioni di euro nel paese nei prossimi quattro anni

- La compagnia Aurubis, attiva nell’industria del ramo, ha in programma investimenti in Bulgaria per 260 milioni di lev (circa 130 milioni di euro) per i prossimi quattro anni. Lo ha dichiarato il direttore generale di Aurubis, Tim Kurth, ripreso dall’agenzia “Sofia News Agency”. “Vogliamo modernizzare l’intera infrastruttura della compagnia in maniera progressiva, lavorando sulle condotte, i sistemi di drenaggio e alcuni edifici degli stabilimenti, che verranno completamente rinnovati”, ha affermato Kurth. Il direttore generale della compagnia mineraria ha poi ricordato come negli ultimi venti anni, Aurubis abbia investito in totale 1,2 miliardi di lev (circa 600 milioni di euro) negli impianti in Bulgaria. (Bus)