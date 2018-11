Gli appuntamenti di domani (3)

- VARIE- All’Open Evening Altems dell’Università Cattolica del Sacro Cuore colloquio del Sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi sul "Servizio Sanitario Nazionale tra innovazione e sostenibilità". I lavori saranno aperti da Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, Domenico Bodega, Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e Fabrizio Vicentini, Direttore della sede di Roma dell’Ateneo, e introdotti dal Direttore di Altems Americo Cicchetti. Alle ore 17.30 è previsto l'intervento del Sottosegretario al Ministero della Salute Armando Bartolazzi, che discuterà dei temi più attuali e rilevanti del Servizio Sanitario nazionale, con Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, e Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Modera il giornalista Roberto Iadicicco (Fondazione Eni). Le conclusioni dell’incontro sono affidate a Marco Elefanti, Direttore Amministrativo dell’Università Cattolica e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, e a Americo Cicchetti, Direttore Altems.Centro Congressi Europa - L. go F. Vito, 1 (ore 17)- Presentazione del libro di Roberto Sommella “Gli arrabbiati. La prima guerra di secessione europea”. Ne discuteranno con l’autore: Andrea Riffeser Monti, Presidente Fieg, Angelo Marcello Cardani, Presidente Agcom, David Sassoli, Vicepresidente Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente Parlamento Europe. Previsto un messaggio di saluto di Antonio Tajani, Presidente Parlamento Europeo.Fieg - Via Piemonte 64 (ore 17)- Presentazione del libro “Un’altra Europa è possibile”. Partecipano Giorgio Klinger Presidente Unindustria Latina e Gian Paolo Manzella Presidente Aiccre Lazio.Libreria Feltrinelli – Via Diaz 10, Latina (ore 17.30)- Evento "Solidarietà, che spettacolo!", promosso dalle Acli di Roma e provincia. Interverrà Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia.Teatro Sala Umberto, in via della Mercede 50 (ore 18)- Maurizia Cacciatori, campionessa della pallavolo italiana, presenta il suo primo libro Senza rete. Introduce la presentazione il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mario Canfora.Mondadori Bookstore di Roma – Piazza Cola di Rienzo, 81 (ore 18) (Rer)