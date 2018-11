Business news: Brasile, imprenditori chiedono riforme economiche a futuro governo

- La Confederazione nazionale dell'industria (Cni), potente associazione degli industriali brasiliani, ha pubblicato una nota in cui ha chiesto al futuro governo del presidente eletto Jair Bolsonaro di portare avanti le riforme economiche e il controllo della spesa pubblica, segnalando che si tratta di interventi di cui il paese ha bisogno. "Sicuramente con l'accelerazione delle riforme economiche e istituzionali, come quella della Previdenza sociale e quella fiscale, il paese si rafforzerà e costruirà nei prossimi quattro anni un'economia più produttiva, innovatrice e integrata al mercato internazionale", si legge nel testo divulgato dal presidente della Cni, Robson Andrade. Nel documento si chiede anche al futuro presidente di "unire i brasiliani" e affrontare in maniera serena e determinata le enormi sfide che il Brasile ha davanti a sé, in modo da poter riprendere a creare posti di lavoro. Secondo la Cni, il futuro governo dovrà dare priorità a questioni di equilibrio dei conti pubblici, miglioramento del mercato del lavoro, modernizzazione delle infrastrutture, riforme tributarie e della burocrazia, e cercare di attrarre investimenti per la trasformazione strutturale del paese. (Brb)